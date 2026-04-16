Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht mit beteiligtem Linienbus - Zeugen

Verursacher gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwoch, gegen 11:45 Uhr fuhr ein Linienbus in der Gilgenstraße. Kurz bevor der Bus an einer Haltestelle in der Gilgenstraße anhalten konnte rollte ein leerer Kinderwagen einer unbekannten Frau auf die Fahrbahn. Der Busfahrer leitete eine Notbremsung ein, wodurch eine 81-jährige Frau von ihrem Sitzplatz und ein 26-jähriger Mann gegen eine Ausstiegtür geworfen wurden. Beide Personen wurden dadurch verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die unbekannte Frau nahm den Kinderwagen und entfernte sich von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall bzw. der unbekannten Frau mit dem Kinderwagen, oder die unbekannte Frau selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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