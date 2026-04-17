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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Häusliche Gewalt

Ludwigshafen (ots)

Am 16.04.2026 gegen 19:20 Uhr kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu einem polizeilichen Einsatz im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt.

Zwischen den in einer Beziehung lebenden Mann und Frau entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierdurch wurde die Frau verletzt. Die 14-jährige Tochter der Geschädigten befand sich währenddessen in der Wohnung und bekam die lautstarke Auseinandersetzung mit. Die verletzte Person wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Fachklinik in der Nähe gebracht.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine polizeiliche Verfügung wurde für die Dauer von 10 Tagen erlassen. Er musste die Wohnung verlassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist darauf hin, dass häusliche Gewalt nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Betroffenen hat, sondern auch Kinder, die solche Situationen miterleben, erheblich belastet und in ihrer Entwicklung beeinträchtigen kann.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung.

Daneben finden Sie unter https://s.rlp.de/CRC14 Ansprechpartnerinnen und Hilfsangebote für Frauen mit Gewalterfahrung.

Das Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen ist jederzeit erreichbar unter 116 016. Die Telefonnummer des Hilfetelefons für Gewalt gegen Männer lautet: 0800 123 99 00. Beratungen erfolgen stets vertraulich und auf Wunsch auch anonym.

In Notfällen wählen Sie den Notruf der Polizei unter 110.

Weitere Beratung erhalten sie unter www.polizei-beratung.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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