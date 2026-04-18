Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag den 17.04.2026, gegen 17:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Buchenstraße in Ludwigshafen am Rhein. Hierbei touchierte der Fahrer beim Ausparken einen geparkten PKW und setzte seine Fahrt unmittelbar fort. Als dieser durch die Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden konnte, war ein erheblicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille. Der Fahrer wurde zwecks der Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 verbracht. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet.

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