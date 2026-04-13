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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbruch in Wohnhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Illingen (ots)

In ein Wohngebäude eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 8.4.26, 17:30 Uhr bis 11.4.26, 11 Uhr.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Täter durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in ein Wohnhaus in der Hölderlinstraße. Im Anschluss wurden mehrere Räume betreten und Schränke durchwühlt. Was genau entwendet wurde und auf welche Höhe sich der Schaden beläuft, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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