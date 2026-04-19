Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frau in Straßenbahn beleidigt und an Haltestelle angespuckt

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am Freitagmittag kam es in einer Straßenbahn der Linie 7 in Ludwigshafen-Oppau zu einem Vorfall, bei dem eine 19-jährige Deutsche von einem 41-jährigen Deutschen beleidigt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Mann die Frau zunächst leise an. Als diese aus Angst nicht reagierte, beleidigte er sie. An der Endhaltestelle in Oppau verließ die Frau die Straßenbahn, woraufhin der Mann ihr folgte und sie im Bereich der Haltestelle anspuckte.

Der Straßenbahnführer verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der 41-Jährige wieder in der Bahn. Ein Bruder der Geschädigten, der zwischenzeitlich hinzugekommen war, versuchte auf den Mann loszugehen, konnte jedoch durch die Polizei daran gehindert werden.

Der Beschuldigte wirkte offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und machte wirre Angaben. Zur Verhinderung weiterer Vorfälle wurde er von der Weiterfahrt ausgeschlossen und zur Dienststelle gebracht. Dort wurde aufgrund seines Zustands der Kommunale Vollzugsdienst hinzugezogen.

Gegen den 41-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

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