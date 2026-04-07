Polizei Hamburg

POL-HH: 260407-6. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.04.2026, 21:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Bramfeld, Am Stühm-Süd, Grünfläche neben einem Kirchengebäude

Am Freitagabend soll im Stadtteil Bramfeld ein 13-jähriges Mädchen von bislang zwei unbekannten Männern in mutmaßlich sexueller Absicht bedrängt worden sein. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des für Sexualdelikte zuständigen Landeskriminalamts (LKA 42) wollte das Mädchen ihren Heimweg antreten, als sie unvermittelt von zwei unbekannten Männern noch auf der Grünfläche in mutmaßlich sexueller Absicht angegangen und unsittlich berührt wurde.

Als sich Passanten näherten, ließen die Männer von dem Kind ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die 13-Jährige begab sich zunächst nach Hause. Ihre Mutter erstattete zu einem späteren Zeitpunkt eine Anzeige bei der Polizei.

Die Angreifer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- etwa 40 bis 50 Jahre alt - circa 185 bis 190 cm groß - muskulöse Statur - Tätowierung am Hals - Glatze - bekleidet mit einer dunkelblauen Hose und einer schwarzen Jacke - trug blaue Gummihandschuhe

Täter 2:

- etwa 40 bis 50 Jahre alt - circa 180 cm groß - schlanke Statur - blond - dunkel gekleidet - trug blaue Gummihandschuhe

Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell