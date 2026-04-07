Polizei Hamburg

POL-HH: 260407-5. Unbekannte überfallen Taxifahrer in Hamburg-St. Pauli - Wer kann Hinweise geben?

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.04.2026, 03:28 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Lincolnstraße

In der Nacht zu Montag haben drei Unbekannte im Stadtteil St. Pauli einen 33-jährigen Taxifahrer überfallen und ausgeraubt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge hatte der Taxifahrer drei Männer von der Kieler Straße (etwa in Höhe der Straße Haferweg) bis in die Lincolnstraße (St. Pauli) gefahren. Als der 33-Jährige seinen ehemaligen Fahrgästen ihr Rückgeld auszahlen wollte, soll ihm einer der Männer Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Die Täter entnahmen daraufhin Bargeld aus der Geldbörse des Taxifahrers und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte erlitt eine Augenreizung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Feststellung der mutmaßlichen Räuber. Einer von ihnen wird wie folgt beschrieben:

- 20 bis 25 Jahre alt - 170 bis 175 cm groß - dunkle, längere Haare und dunkler Vollbart - bekleidet mit einem dunklen Jogginganzug

Zu den anderen beiden Männern liegt derzeit keine konkretere Beschreibung vor.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen, die nun durch das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 114) fortgeführt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den mutmaßlichen Räubern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Zim.

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