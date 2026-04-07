Polizei Hamburg

POL-HH: 260407-4. Zeugenaufruf nach mutmaßlich rassistischer Beleidigung in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.04.2026, 16:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Neustadt, Dammtorpark/Planten un Blomen

Am Montagnachmittag sollen zwei bislang Unbekannte zwei Männer im Alter von 22 und 20 Jahren auf rassistische Weise in Hamburg Neustadt beleidigt und auch geschlagen haben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befanden sich die späteren 22- und 20-jährigen Geschädigten in der Parkanlage und gerieten aus noch ungeklärter Ursache mit den Unbekannten zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll einer von ihnen den 20-Jährigen geschlagen sowie rassistisch beleidigt haben, der zweite Unbekannte soll indes den 22-Jährigen geschlagen haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Die Angegriffenen verständigten anschließend die Polizei. Eine Sofortfahndung führte nicht zur Identifizierung der beiden Männer, die wie folgt beschrieben werden können:

Täter 1:

- männlich - 28-30 Jahre alt - westeuropäisches Erscheinungsbild - etwa 180 cm groß - kräftige Statur - braune Haare - trug einen weißen Pullover

Täter 2:

- männlich - 28-30 Jahre alt - braune Haare - bekleidet mit einem dunklen Trainingsanzug

Der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 7) führt die weiteren Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können und/oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

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