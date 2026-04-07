PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 260407-4. Zeugenaufruf nach mutmaßlich rassistischer Beleidigung in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.04.2026, 16:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Neustadt, Dammtorpark/Planten un Blomen

Am Montagnachmittag sollen zwei bislang Unbekannte zwei Männer im Alter von 22 und 20 Jahren auf rassistische Weise in Hamburg Neustadt beleidigt und auch geschlagen haben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befanden sich die späteren 22- und 20-jährigen Geschädigten in der Parkanlage und gerieten aus noch ungeklärter Ursache mit den Unbekannten zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll einer von ihnen den 20-Jährigen geschlagen sowie rassistisch beleidigt haben, der zweite Unbekannte soll indes den 22-Jährigen geschlagen haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Die Angegriffenen verständigten anschließend die Polizei. Eine Sofortfahndung führte nicht zur Identifizierung der beiden Männer, die wie folgt beschrieben werden können:

Täter 1:

   - männlich
   - 28-30 Jahre alt
   - westeuropäisches Erscheinungsbild
   - etwa 180 cm groß
   - kräftige Statur
   - braune Haare
   - trug einen weißen Pullover

Täter 2:

   - männlich
   - 28-30 Jahre alt
   - braune Haare
   - bekleidet mit einem dunklen Trainingsanzug

Der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 7) führt die weiteren Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können und/oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 12:21

    POL-HH: 260407-3. 77-Jährige nach Wohnungsbrand in Hamburg-Heimfeld verstorben

    Hamburg (ots) - Zeit: 04.04.2026, 12:50 Uhr Ort: Hamburg-Heimfeld, Woellmerstraße Samstagmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einer Wohnung in Heimfeld, bei dem eine 77-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde und wenig später im Krankenhaus verstarb. Das Landeskriminalamt für Branddelikte (LKA 45) führt die Ermittlungen. Aufgrund von ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 10:54

    POL-HH: 260407-2. Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff in Hamburg-Barmbek-Nord

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 01.04.2026, 23:55 Uhr Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Hiddingaweg Nachdem es vergangenen Mittwoch im Stadtteil Barmbek-Nord zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau durch einen noch Unbekannten gekommen ist, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge befand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren