Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31/Wietmarschen - Verkehrsunfall auf der A31 mit zwei Verletzten

A31/Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es auf der A31 zwischen dem Parkplatz Bergeler Feld Ost und Lingen in Fahrtrichtung Norden zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Ein 19-jähriger Fahrer einer Mercedes C-Klasse war gegen 01:51 Uhr auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden Mercedes GLA eines 61-Jährigen auffuhr.

Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der Pkw des 19-Jährigen überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Mercedes des 61-Jährigen kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen.

Sowohl der 19-jährige Fahrer als auch der 61-Jährige wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Ein 64-jähriger Mitfahrer im GLA blieb unverletzt. An den Fahrzeugen sowie an insgesamt sieben Schutzplankenelementen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die A31 zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 03:30 Uhr konnten die Maßnahmen beendet und die Strecke wieder freigegeben werden.

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