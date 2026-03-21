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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Vorfall im Straßenverkehr gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 18:30 Uhr im Bereich der Wilhelmstraße zu einem Vorfall im Straßenverkehr, bei dem es auch zu einer Beleidigung gekommen sein soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes die westliche Hellendornstiege - entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung einer Einbahnstraße - mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wilhelmstraße.

An der Einmündung zur Wilhelmstraße befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Mann mit zwei Kindern. In diesem Zusammenhang soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der Geschädigte beleidigt wurde.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

   -	etwa 25 bis 30 Jahre alt
   -	Bart
   -	Brillenträger

Das Fahrzeug soll ein Kennzeichen aus dem Bereich Nordhorn (NOH) geführt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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