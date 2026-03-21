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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Diebstahl bei Seniorin - Polizei warnt vor Ablenkungsmasche

Emlichheim (ots)

Ein dreister Diebstahl zum Nachteil einer 92-jährigen Frau hat sich am Freitag in der Berliner Straße in Emlichheim ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Seniorin am Vormittag Besuch von einer bislang unbekannten Frau. Während sich beide längere Zeit in der Wohnung aufhielten und miteinander ins Gespräch vertieft waren, nutzte offenbar eine weitere Person die Situation aus. Am Nachmittag stellte die 92-Jährige schließlich fest, dass aus ihrem Nachtschränkchen Bargeld entwendet worden waren. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um eine gezielte Ablenkungsmasche gehandelt haben könnte, bei der eine Person das Vertrauen der Bewohnerin gewinnt, während eine weitere Person unbemerkt nach Wertgegenständen sucht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Gerade ältere Menschen geraten immer wieder ins Visier von Tätern, die gezielt das Vertrauen ihrer Opfer ausnutzen. Lassen Sie daher keine fremden Personen unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung und seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich Unbekannte Zutritt verschaffen wollen. Im Zweifel gilt: Lieber einmal mehr misstrauisch sein und Angehörige oder die Polizei hinzuziehen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Berliner Straße geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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