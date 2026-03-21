Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Papenburg (ots)

In der Straße "An der Alten Werft" kam es am Freitag zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten grauen BMW 3er. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Wer einen Unfall verursacht, ist verpflichtet, sich umgehend um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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