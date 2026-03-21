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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Falscher Polizeibeamter versucht an Schmuck zu gelangen

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es im Bereich Nordhorn-Stadtflur zu einem Betrugsversuch durch einen falschen Polizeibeamten.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt eine ältere Frau zunächst einen Anruf, in dem ihr von angeblichen Einbrechern in der Nachbarschaft und einer Gefährdung ihres Vermögens berichtet wurde. Gegen 10:30 Uhr erschien anschließend ein Mann an ihrer Wohnung, der sich als Polizeibeamter ausgab.

Der Unbekannte ließ sich den Schmuck der Geschädigten zeigen und fertigte davon Fotos an. Anschließend forderte er die Herausgabe der Wertgegenstände. Die Frau wurde jedoch misstrauisch und kam dieser Aufforderung nicht nach. Daraufhin verließ der Mann unter einem Vorwand die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	ca. 1,70 m groß
   -	30 bis 40 Jahre alt
   -	kurze, dunkle Haare
   -	kräftige Statur
   -	ungepflegtes Erscheinungsbild

Die Polizei fragt nun:

Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen, bzw. hat diesen im genannten Zeitraum des 19.03.2026 in Nordhorn-Stadtflur im Bereich zwischen den oder auf den Straßenzügen Immenweg, Wasserstr., Tannenstr., Rüschenweg zu Fuß gehend oder in Zusammenhang mit einem Pkw gesehen?

Hinweise, auch zu möglicherweise vorhandenen Bildern aus Kameraüberwachungsanlagen, nimmt ihre örtliche Polizeidienststelle Nordhorn entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten wird. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen ggf. einfach auf, übergeben Sie jedoch in keinem Fall Geld an unbekannte Personen. Im Zweifel wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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