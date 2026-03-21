Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Streifenwagen auf Supermarktparkplatz beschädigt

Lingen (ots)

Am Freitagabend ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lindenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Funkstreifenwagen gekommen.

Während Polizeibeamte im Markt mit der Aufnahme eines anderen Sachverhalts beschäftigt waren, wurde das abgestellte Einsatzfahrzeug im Zeitraum zwischen 20:15 Uhr und 20:45 Uhr von einer bislang unbekannten Person beschädigt.

Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang einen Mann, der sich im Bereich des Parkplatzes aufhielt und sich anschließend mit einem schwarzen großen Fahrzeug entfernte. Das Fahrzeug soll ein Kennzeichen aus dem Bereich Nordhorn (NOH) geführt haben.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 30 bis 40 Jahre alt

- Glatze

- kurzer brauner Vollbart

- trug eine Jacke ohne Reißverschluss

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zur beschriebenen Person geben können, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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