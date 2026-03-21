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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht in der Gymnasialstraße

Meppen (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in der Gymnasialstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter schwarzer BMW 3er zwischen 22:00 Uhr und 00:30 Uhr von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei weist darauf hin, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Unfallbeteiligte sind verpflichtet, sich umgehend um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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