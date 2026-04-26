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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 26.04.2026

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Friseursalon / Zeugenaufruf

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbek. Täter ein Fenster eines Friseursalons in der Willy-Brandt-Allee in Delmenhorst-Deichhorst auf. Aus den Räumlichkeiten wurde nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559-115) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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