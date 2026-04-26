Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 26.04.2026
Delmenhorst (ots)
Delmenhorst: Einbruch in Friseursalon / Zeugenaufruf
In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbek. Täter ein Fenster eines Friseursalons in der Willy-Brandt-Allee in Delmenhorst-Deichhorst auf. Aus den Räumlichkeiten wurde nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559-115) zu melden.
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