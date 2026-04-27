Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen gesucht nach Einbruch in geparkten Pkw in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 26. April 2026, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:40 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten VW im Drosselweg in Wardenburg ein.

Die Täter entwendeten eine Geldbörse und ein Brillenetui.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 600 Euro geschätzt.

Die Polizei Wardenburg nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch mit der Polizei unter der Telefonnummer 04407 716350 in Verbindung zu setzen.

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