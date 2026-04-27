Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw geriet während der Fahrt auf der Autobahn 28 bei Ganderkesee in Brand

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 26. April 2026, gegen 23:20 Uhr fuhr eine 45-jährige Frau aus Delmenhorst mit ihrem Opel auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen.

Bei Ganderkesee nahm die Pkw-Fahrerin Qualm aus dem Motorraum ihres Opels wahr und lenkte ihren Pkw in der Folge rechts auf den Seitenstreifen der Autobahn 28. Dort geriet ihr Fahrzeug in Vollbrand.

Die Freiwillige Feuerwehr Falkenburg rückte mit rund 20 Kameraden und Kameradinnen aus und übernahm die Löschung des Pkw-Brandes. Für die Dauer der Löschung wurde die Autobahn in dem Bereich halbseitig gesperrt.

Der Pkw brannte aus und musste anschließend abgeschleppt werden. Eine Schadenhöhe ist derzeit noch unbekannt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen dauern jedoch an.

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