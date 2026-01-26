Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach versuchtem Kabeldiebstahl auf dem Gelände eines Chemieunternehmens

Rheinberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags (26.01.) verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter durch das Aufschneiden eines Zaunes Zugang zum Gelände eines Chemieunternehmens an der Zollstraße.

Gegen kurz nach zwei Uhr versuchten mindestens fünf Unbekannte mehrere zum Teil mannshohe Kabeltrommeln vom Gelände zu entfernen. Bevor dies gelang bemerkte sie ein Zeuge und die Unbekannten flüchteten durch das zuvor beschädigte Zaunelement in Richtung Waldstück Zollstraße.

Bei den Unbekannten soll es sich um fünf Männer gehandelt haben. Zwei der Männer trugen helle Hosen, zwei andere Jeans. Zudem hatten diese teilweise Kapuzen über den Kopf gezogen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen, denen die Personengruppe aufgefallen ist oder die Angaben zu auffälligen Fahrzeugen mit großer Ladekapazität gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 entgegen.

/cd Ref. 260126-0300

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell