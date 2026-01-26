Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mehrere Einbruch am Wochenende im Bereich Wesel- Feldmark - Wer kann Hinweise geben?

Wesel (ots)

In der Zeit von Samstag, den 24.01.2026, 18 Uhr, und Sonntagnacht, 25.01.2026, 1 Uhr, kam es zu insgesamt fünf Einbrüchen in Einfamilienhäusern und Wohnungen durch Unbekannte. In mindestens einem Fall blieb es beim Versuch.

Zwischen 14 Uhr und 22:10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Reihenhaus an der Lübecker Straße. Die Täter hebelte zunächst eine Terassentür auf und stahlen im weiteren Verlauf Bargeld und Schmuck.

Ref. 260124-2210

Auf der Straße Mariengaden gelangten Unbekannte in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus und durchwühlten dort Schubladen und Schränke. Die Unbekannten stahlen Schmuck.

Ref. 260124-1922

In der Zeit von 19:30 Uhr bis 22 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Drüner Weg, indem sie über einen Kellerschacht ein Kellerfenster aufhebelten. Im Inneren des Hauses durchwühlten die Unbekannten Schränke. Zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Ref. 260124-2230

An der Elisabethstraße schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 23:05 Uhr Uhr eine Terassentür eines Reihenhauses ein und stahlen im Weiteren Verlauf Bargeld.

Ref. 260124-2350

In einer Doppelhaushälfte an der Salzwedeler Straße kletterten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19:20 Uhr und 23:45 Uhr auf eine Terrassenüberdachung, schlugen ein Fenster im ersten Obergeschoss ein und gelangten hierdurch in das Haus. Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar.

Ref. 260125-0056

In der Nacht zum Sonntag kletterte ein unbekannter Mann gegen 1 Uhr auf einen Balkon eines Einfamilienhauses an der Ackerstraße und versuchte über ein in Kippstellung stehendes Fenster ins Innere der Wohnung zu gelangen. Hierbei überraschte ihn ein 21- jähriger Zeuge, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung aufhielt, woraufhin der Unbekannte den Balkon herunter kletterte und in unbekannte Richtung flüchtete. Er wird als ca. 180 cm groß, mit dunklen kurzen Haaren und einem kurzen Bart beschrieben. Zudem soll er dunkel gekleidet gewesen sein.

Ref. 260125-1136

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0.

Tipps zum Schutz der eigenen vier Wände finden Sie auf unserer Homepage unter: https://polizei.nrw/wohnungseinbruch

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell