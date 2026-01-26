PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Wesel (ots)

Ein 11- jähriger Weseler befuhr am Freitag (23.01.) gegen 15:10 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang des Scheperswegs in Fahrtrichtung Brüner Landstraße.

An der Einmündung Hilde-Löhr-Weg beabsichtige der Fahrer eines Pkw nach rechts auf den Schepersweg in Richtung Brüner Landstraße abzubiegen.

Der 11- Jährige bremste ab, um eine Kollision mit dem schwarzen Kleinwagen zu vermeiden. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Nach kurzem Halt setzte der Fahrer des Pkw seine Fahrt fort.

Der Fahrer wird beschrieben als ca. 30- 35 Jahre alt, braune Haare, Brille. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zum Pkw sowie zum Unfallhergang geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

EG/Ref. 260123-1704

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 09:49

    POL-WES: Dinslaken - Wer ist gefahren? Polizei sucht Zeugen nach Autounfall

    Dinslaken (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstag (24.01.26) gegen 21:50 Uhr in der Lohbergstraße mehrere Autos beschädigt worden. Eine 17-jährige Frau aus Dinslaken und eine 19-jährige Frau aus Dinslaken stehen im Verdacht, einen Pkw im alkoholisierten Zustand gefahren und dann einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Der Wagen, besetzt mit den beiden ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:35

    POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Werkstatt - Polizei bittet um Hinweise

    Rheinberg (ots) - Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag (23.01.2026), 13:00 Uhr, bis Sonntag (25.01.2026), 08:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Werkstattgebäude auf der Straße Rheinfeld ein. Das Rolltor ist durch die Täter gewaltsam geöffnet worden und war verformt. Welche Gegenstände aus der Halle entwendet wurden ist derzeit Gegenstand der ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:37

    POL-WES: Xanten - Unfall mit Hund / Polizei sucht Zeugen und Hinweise

    Xanten (ots) - Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen und Hinweise, um einen Unfall mit einem Hund aufzuklären. Eine 24-jährige Radfahrerin aus Xanten fuhr am 21.01.26 gegen 15:30 Uhr über den Variusring in Xanten in Fahrtrichtung Mölleweg. Wegen eines freilaufenden Hundes, welcher unvermittelt aus dem rechtsseitig gelegenen Skaterpark kam und den Geh- und Radweg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren