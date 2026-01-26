Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Wesel (ots)

Ein 11- jähriger Weseler befuhr am Freitag (23.01.) gegen 15:10 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang des Scheperswegs in Fahrtrichtung Brüner Landstraße.

An der Einmündung Hilde-Löhr-Weg beabsichtige der Fahrer eines Pkw nach rechts auf den Schepersweg in Richtung Brüner Landstraße abzubiegen.

Der 11- Jährige bremste ab, um eine Kollision mit dem schwarzen Kleinwagen zu vermeiden. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Nach kurzem Halt setzte der Fahrer des Pkw seine Fahrt fort.

Der Fahrer wird beschrieben als ca. 30- 35 Jahre alt, braune Haare, Brille. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zum Pkw sowie zum Unfallhergang geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell