Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Werkstatt - Polizei bittet um Hinweise

Rheinberg (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag (23.01.2026), 13:00 Uhr, bis Sonntag (25.01.2026), 08:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Werkstattgebäude auf der Straße Rheinfeld ein.

Das Rolltor ist durch die Täter gewaltsam geöffnet worden und war verformt.

Welche Gegenstände aus der Halle entwendet wurden ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die im benannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung zu setzen.

