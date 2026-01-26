Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Wer ist gefahren? Polizei sucht Zeugen nach Autounfall

Dinslaken (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstag (24.01.26) gegen 21:50 Uhr in der Lohbergstraße mehrere Autos beschädigt worden.

Eine 17-jährige Frau aus Dinslaken und eine 19-jährige Frau aus Dinslaken stehen im Verdacht, einen Pkw im alkoholisierten Zustand gefahren und dann einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Der Wagen, besetzt mit den beiden Frauen, war auf der Lohbergstraße in Richtung Hünxer Straße unterwegs. In Höhe der Unfallörtlichkeit verlor die Fahrzeugführerin des Pkw die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit mehreren geparkten Autos.

Eine Frau im Auto verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die 17-jährige Beteiligte ist im Besitz eines Führerscheins in Verbindung mit begleitetem Fahren. Die 19-jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Vor Ort ließ sich nicht zweifelsfrei klären, wer von den beiden Frauen das Auto gefahren hat.

Beiden Frauen entnahm jeweils ein Arzt eine Blutprobe. Die Prüfbescheinigung zum Begleitenden Fahren und das Unfallauto wurden sichergestellt. Zeugen des Unfalls, die bisher noch keinen Kontakt zur Polizei haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter Tel.: 02064 / 622-0.

BH/260124-2200

