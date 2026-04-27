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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Temporär eingeschränkte Zufahrt zur Polizeistation Hude

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Temporär eingeschränkte Zufahrt zur Polizeistation Hude
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Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 22. April 2026, bis Donnerstag, 30. April 2026, ist die Polizeistation in Hude aufgrund einer Baustelle nicht auf dem direkten Wege zu erreichen.

Der Zufahrtsbereich der Polizeistation an der Parkstraße ist für die angegebene Dauer gesperrt.

Die Polizeistation kann zu Fuß aus Richtung der Feuerwehrzufahrt über den gepflasterten Weg, entlang der Rettungswache, erreicht werden und steht zu den üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung.

Telefonisch bleibt die Polizeistation wie gewohnt unter der Telefonnummer 04408/ 80903-21 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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