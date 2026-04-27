Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer ohne Führerschein im unversicherten Pkw unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 26. April 2026, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst gegen 21:00 Uhr einen Opel auf dem Heidkruger Weg.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Pkw-Fahrer aus Bremen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und somit nicht berechtigt war, fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.

Darüber hinaus ergab die Überprüfung des Fahrzeugs, dass für den Opel kein gültiger Versicherungsschutz bestand, sodass auch aus diesem Grund keine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zulässig war.

Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten dem 30-Jährigen die Weiterfahrt.

Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell