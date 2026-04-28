Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in eine Wohnung in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. April 2026, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter sich Zutritt zu einer Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Wagnerstraße in Nordenham zu verschaffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Täter, sich durch Gewalteinwirkung Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht.

Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wagnerstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04731 / 2694-0 zu melden.

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