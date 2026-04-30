Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbekannte mit Mini-Bagger im Wald unterwegs

Hambühren / Ovelgönne (ots)

In den vergangenen Tagen ist es in Hambühren erneut zu Sachbeschädigungen durch einen Bagger gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit von Montag, 27.04.2026, 16:30 Uhr bis Dienstag, 28.04.2026, 06:50 Uhr Zugang zu einem Mini-Bagger auf einer Baustelle in der Straße "Neue Grenze". Anschließend fuhren sie mit dem Gerät in ein angrenzendes Waldstück, gruben Löcher und beschädigten mehrere Bäume. Der Bagger wurde von den Unbekannten in dem Waldstück zurückgelassen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, liegt aber deutlich im vierstelligen Bereich. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in der vergangenen Nacht29.04 / 30.04.2026 in Ovelgönne. Auch hier nahmen Unbekannte einen Bagger in der Straße "an der Schachtbahn" in Betrieb, fuhren damit über Waldwege und bewachsenen Wald und beschädigten dabei Metallabsperrungen und mehrere Bäume. Hier steht die Schadenshöhe noch nicht fest. Die Polizei ermittelt in den Zusammenhang mit den Fällen unter anderem wegen Sachbeschädigung, und unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges. Der Zusammenhang mit weiteren Taten in der Vergangenheit wird geprüft. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 in Verbindung zu setzen.

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