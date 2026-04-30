Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Beregnungsgerät beschädigt und Kraftstoff gestohlen

Wathlingen (ots)

In Wathlingen ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Kraftstoffdiebstahl gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 28.04.2026, 16 Uhr und Mittwoch, 29.04.2026, 02 Uhr gewaltsam Zugriff auf ein Beregnungsaggregat, das auf einem Feld in der Straße "Zum Bröhn" stand. Hieraus entwendeten sie zirka 150 Liter Dieselkraftstoff und entfernten sich anschließend wieder. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

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