POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall auf der L280
Faßberg / Oberohe (ots)
Am heutigen Tag hat sich gegen 14:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L280 zwischen Faßberg und Unterlüß ereignet. Nach ersten Erkenntnissen schert ein Pkw zum Überholen aus, gerät ins Schleudern und kollidiert mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw, welcher sich daraufhin überschlägt. Mindestens eine Person ist bei dem Unfall schwer verletzt worden. Die L280 ist zur Unfallaufnahme bis auf Weiteres gesperrt.
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