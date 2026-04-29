POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall auf der L280

Celle (ots) - Gestern Mittag ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 70-Jähriger mit seinem VW gegen 12:50 Uhr die Industriestraße in Celle. Dort kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Der Senior wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 12.750 Euro ...

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