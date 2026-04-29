Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl eines Paddelbootes

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Celle zum Diebstahl eines Paddelbootes gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 24.04.2026, 16 Uhr bis Sonntag, 26.04.2026, 21 Uhr ein Grundstück in der Straße "Dammworth". Hier entwendeten Sie ein lilafarbenes Wildwasserboot der Marke Lettmann. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, die Ermittlungen dauern an. Der Schaden beläuft sich auf zirka 700 Euro. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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