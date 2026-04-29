Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Bergen (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in Bergen zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die bislang unbekannten Täter gegen 00:45 Uhr, mit Gullideckeln die Fenster eines Juweliergeschäftes in der Celler Straße zu zerstören. Dies misslang jedoch, die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Woher die Gullideckel stammen, ist derzeit noch nicht geklärt. Der entstandene Schaden an der Fensterscheibe beläuft sich auf zirka 1.200 Euro, die Ermittlungen dauern an. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051 6064-0 in Verbindung zu setzen.

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