Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand und Beleidigung im Supermarkt endet im Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Ein 45jähriger, stark alkoholisierter Gelsenkirchener betrat am Freitagmittag, 13.03.2026 zum wiederholten Male einen Supermarkt in Hassel an der Büscherstraße/Schellstraße, obwohl er bereits ein Hausverbot in dieser Filiale hatte. Nachdem er der hinzugerufenen Polizei weder seine Personalien mitteilen, noch die Filiale verlassen wollte, sollte er nach einem Ausweis durchsucht werden. Hierbei wehrte wer sich und trat gezielt nach der eingesetzten Polizistin und traf diese auch am Knie. Zeitgleich beleidigte er sie auch und verhielt sich sehr unkooperativ. Er wurde dann durch die Polizei aus der Filiale ins Gewahrsam verbracht, wo ihm noch eine Blutprobe entnommen wurde.

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