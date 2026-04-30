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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrzeug entzieht sich Verkehrskontrolle - Polizei sucht Zeugen

Celle / Westercelle (ots)

Am Mi.,29.04.2026, kurz vor Mitternacht, entzog sich ein schwarzer BMW der 5er-Reihe (Modell: F10) im Stadtgebiet Celle einer polizeilichen Verkehrskontrolle. Der Pkw, mit hannoverschem Kennzeichenfragment, flüchtete anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hannover. Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Streifenwagen gelang es den Einsatzkräften nicht, das hochmotorisierte Fahrzeug anzuhalten. Der Pkw konnte sich schließlich unerkannt entfernen. Mutmaßlich fuhr der Fahrzeugführer auf der Bundesstraße, Höhe Schillerslage, ab. Im Verlauf der Flucht kam es zu erheblichen Verkehrsverstößen. Unter anderem missachtete der flüchtige Fahrzeugführer grob rücksichtslos auf der Bundesstraße 3 eine rote Ampel, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren, wodurch andere Verkehrsteilnehmende möglicherweise gefährdet wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug, zum Fahrer oder zum Fluchtverlauf geben können, sich bei der Polizeiinspektion Celle unter der Telefonnummer 05141/277-213 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-213
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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