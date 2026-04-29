Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nachtrag zu - Schwerer Verkehrsunfall auf der L280 +++ Sperrung aufgehoben +++

Faßberg / Oberohe (ots)

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme hat sich herausgestellt, dass der 38-jährige Fahrer eines Jeeps den vor ihm fahrenden Suzuki Vitara überholen möchte. Bei dem Überholvorgang gerät der Jeep in den Grünstreifen, sodass das Fahrzeug ins Schleudern gerät. Beim Gegenlenken kollidiert der Jeep mit dem Suzuki, welcher sich daraufhin überschlägt. Der Suzuki ist zum Unfallzeitpunkt besetzt mit drei Personen. Der 86-jährige Fahrer sowie die 85-jährige Mitfahrerin werden leicht verletzt ins AKH Celle gebracht. Der 77 Jahre alte Beifahrer wird mit schweren Gesichtsverletzungen mittels Hubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen, Lebensgefahr besteht bei ihm nicht mehr. Der 38-jährige Fahrer des Jeeps und sein 45-jähriger Beifahrer sind mit leichten Verletzungen ebenfalls ins AKH Celle gebracht worden.

Die L280 ist im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 20:30 Uhr zwischen Faßberg und Unterlüß für die qualifizierte Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell