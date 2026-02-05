Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Glücklich vereint

Oberhof (ots)

Ein Ehepaar war Mittwochnachmittag am Schneekopf Ski laufen. Während des Ausfluges, entschieden sie sich, getrennt voneinander weiter zu fahren. Dabei verloren sie sich jedoch aus den Augen. Die Frau kam in einer Hütte an und von ihrem Mann war weit und breit keine Spur. Sie rief die Polizei zur Hilfe. Der aufziehende Nebel erschwerte die Suche. Über einen Bekannten erreichten die Polizisten den Ehemann, welcher mittlerweile zu einem Oberhofer Hotel zurückgekehrt war. Auch er hatte seine Frau währenddessen bei der Bergwacht als vermisst gemeldet. Das Paar konnte wieder glücklich vereint werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell