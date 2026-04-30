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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Schwerer Verkehrsunfall mit Kind - lebensgefährliche Verletzungen

Dörpen (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026, kam es gegen 16:05 Uhr auf der Waldstraße in Dörpen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines VW Multivan die Waldstraße in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe der Hausnummer 2 beabsichtigte ein 8-jähriger Junge, die Fahrbahn von rechts kommend mit einem Hoverboard mit Sitzauflage zu überqueren. Dabei kam es auf der Fahrspur des Pkw zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Kind.

Ein Zeuge gab an, dass sich zwei Jungen zuvor auf dem Gehweg befanden. Ein 10-jähriger Junge habe die Fahrbahn noch vor dem herannahenden Fahrzeug mit seinem Fahrrad überqueren können. Der 8-Jährige sei anschließend mit dem Hoverboard unmittelbar auf die Fahrbahn gefahren und dort vom Fahrzeug erfasst worden.

Der 8-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweis der Polizei: Bei sogenannten Hoverboards handelt es sich um sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge ohne Lenk- oder Haltestange. Diese sind nach der derzeitigen Rechtslage im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen und dürfen weder auf Fahrbahnen noch auf Rad- oder Gehwegen genutzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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