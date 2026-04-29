Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Geschäftsräume - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 28.04.2026, 01:00 Uhr, und 09:30 Uhr, kam es an der Lookenstraße in Lingen zu einem Einbruch in Geschäftsräume eines Friseurs.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu dem Objekt und entwendeten unter anderem Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

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