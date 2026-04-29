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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Einbruch in Bauhof - Polizei sucht Zeugen

Rhede (ots)

In der Zeit zwischen Montag, dem 27.04.2026, 16:00 Uhr, und Dienstag, dem 28.04.2026, 06:20 Uhr, kam es an der Straße Zum Spieksee in Rhede zu einem Einbruch in einen Bauhof.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle und durchsuchten mehrere Schränke. Dabei wurden hochwertige Akkus entwendet.

Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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