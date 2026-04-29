Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw - eine Person schwer verletzt

Werlte (ots)

Am Dienstagmorgen, den 28.04.2026, kam es gegen 07:39 Uhr im Bereich Hogen Brink / Wehmer Straße in Werlte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 15-jähriger Radfahrer vom Hogen Brink kommend nach links in die Wehmer Straße einfahren und übersah dabei eine bevorrechtigte 36-jährige Fahrerin eines Skoda Kodiaq, die auf der Wehmer Straße in Richtung Wieste unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche schien zunächst unverletzt, später wurde jedoch festgestellt, dass er schwere Verletzungen erlitten hatte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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