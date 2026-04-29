Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Rhede (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 22.04.2026, 16:00 Uhr, und Montag, dem 27.04.2026, 12:00 Uhr, kam es an der Siemensstraße in Rhede zu einem Diebstahl auf einer Baustelle.

Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Betonmischschaufel. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das Arbeitsgerät mit Hilfe einer Baumaschine abtransportiert worden sein.

Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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