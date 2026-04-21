Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. Geldbörse gestohlen und Bargeld abgehoben - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Ende Mai 2025 entwendete ein unbekannter Mann die Geldbörse eines Lidl-Kunden in der Herforder Straße. Mit der gestohlenen EC-Karte hob der Tatverdächtige anschließend an einem Geldautomaten in der Langen Straße Bargeld vom fremden Konto ab. Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei nun mit Fotos der Überwachungskamera nach dem Dieb - diese finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/201391 Der Mann ist ca. 1,85 m groß, etwa 45 Jahre alt und trug eine Brille.

Wer Hinweise zum Tatverdächtigen oder dessen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

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