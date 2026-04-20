Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Audi nach Verkehrsunfall-Flucht gesucht.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht einen Unfallwagen samt Fahrer oder Fahrerin, der bereits im Zeitraum 06. - 08.03.2026 in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen war. Ein Streifenwagen-Team entdeckte am 08.03.2026 in der Kirchheider Straße in Wüsten einen beschädigten Peugeot Expert, der am Straßenrand parkte. Augenscheinlich wurde dieser angefahren, doch der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Laut der Spurenlage handelt es sich bei dem Unfallwagen vermutlich um einen Audi A6, der in Richtung Hollenstein fuhr. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Audi sowie den Fahrer/die Fahrerin geben können. Bitte melden Sie sich telefonisch unter (05231) 6090.

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