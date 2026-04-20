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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Junge Radfahrerin nach Verkehrsunfall verstorben.

Lippe (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6250677) kollidierte am 06.04.2026 eine 12-jährige Radfahrerin auf der Hüntruper Straße in Lage-Müssen mit einem Taxi, als sie unvermittelt aus einem Feldweg kam und die Straße kreuzte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum. Das Mädchen aus Leopoldshöhe verstarb am Samstag (18.04.2026) im Krankenhaus.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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