Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Kind auf Fahrrad verunfallt.

Lippe (ots)

Im Bereich der Spreckenburgstraße/In der Steinbreite verunfallte am Sonntagabend (19.04.2026) eine junge Radfahrerin. Gegen 18.10 Uhr fuhr eine 9-Jährige auf ihrem Fahrrad die Spreckenburgstraße bergab. Aufgrund von hoher Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle und versuchte nach ersten Erkenntnissen nach links in die Straße In der Steinbreite auszuweichen. Dort kollidierte das Mädchen aus Detmold mit einem geparkten Dacia. Sie wurde schwer verletzt; der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

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