PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Kind auf Fahrrad verunfallt.

Lippe (ots)

Im Bereich der Spreckenburgstraße/In der Steinbreite verunfallte am Sonntagabend (19.04.2026) eine junge Radfahrerin. Gegen 18.10 Uhr fuhr eine 9-Jährige auf ihrem Fahrrad die Spreckenburgstraße bergab. Aufgrund von hoher Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle und versuchte nach ersten Erkenntnissen nach links in die Straße In der Steinbreite auszuweichen. Dort kollidierte das Mädchen aus Detmold mit einem geparkten Dacia. Sie wurde schwer verletzt; der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 12:30

    POL-LIP: Detmold. Kollision zwischen Fußgängerin und Auto.

    Lippe (ots) - In der Hans-Hinrichs-Straße kam es am Freitagmorgen (17.04.2026) gegen 5.35 Uhr zu einem Zusammenstoß einer Fußgängerin mit einem BMW. Der 63-jährige Autofahrer aus Detmold befand sich in Höhe der Bushaltestelle Humboldtstraße, als eine Fußgängerin unvermittelt von links die Straße überquerte. Die 34-Jährige aus Detmold prallte gegen den BMW und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 10:31

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in leerstehendes Haus

    Lippe (ots) - (sb) Eine unbekannte Anzahl Täter drang in der Zeit zwischen dem 16. und dem 17.04.26 in ein Haus in der Heldmannstraße in Bad Salzuflen ein, welches zurzeit renoviert wird. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden. ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 10:26

    POL-LIP: Detmold - Innenstadt - Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

    Lippe (ots) - (sb) Am Freitagabend des 17.04.26, wurde der Polizei ein Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Eggestraße in Detmold gemeldet. Nach Zeugenangaben wurde sich zuletzt vor circa 2-3 Wochen berechtigt in dem Haus aufgehalten. Während dieser Zeit gelangte ein oder mehrere Täter in das Gebäude, in welchem auch Schränke durchwühlt wurden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren