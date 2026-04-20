Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kollision zwischen Fußgängerin und Auto.

Lippe (ots)

In der Hans-Hinrichs-Straße kam es am Freitagmorgen (17.04.2026) gegen 5.35 Uhr zu einem Zusammenstoß einer Fußgängerin mit einem BMW. Der 63-jährige Autofahrer aus Detmold befand sich in Höhe der Bushaltestelle Humboldtstraße, als eine Fußgängerin unvermittelt von links die Straße überquerte. Die 34-Jährige aus Detmold prallte gegen den BMW und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

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