Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb entwendet Klamotten und wird auf Flucht gestoppt.

Lippe (ots)

In der Langen Straße kam es am Montagmittag (20.04.2026) zu einem räuberischen Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft. Ein Mann entwendete gegen 11.50 Uhr mehrere Kleidungsstücke in dem Geschäft. Eine Verkäuferin bemerkte den Diebstahl und sprach ihn darauf an. Als er weglaufen wollte, versuchte sie ihn durch Festhalten an einer Flucht zu hindern. Der Ladendieb riss sich mit Gewalt los und flüchtete samt Diebesgut. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte konnten den Ladendieb im Rahmen der Fahndung anschließend im Innenstadtbereich stellen. Der 29-Jährige aus Horn-Bad Meinberg wurde zur Polizeiwache gebracht und vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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