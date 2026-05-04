Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Bauhof

Faßberg (ots)

Am Wochenende ist es in Faßberg zu einem Einbruch gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 01.05.2026, 12 Uhr bis Sonntag, 03.05.2026, 10 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Feuerwehrgerätehaus und Bauhof in der Straße "Am Anger" in Faßberg. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Bargeld. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, die Schadenshöhe liegt bei zirka 20.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

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