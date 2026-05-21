Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter gefasst

Apolda (ots)

Am 20.05.2026 gegen 10:40 Uhr wurden die Beamten der PI Apolda zu einem Ladendiebstahl in Apolda gerufen. Die vor Ort befindliche noch minderjährige Täterin scannte an der SB-Kasse des Marktes nicht alle sich im Rucksack befindlichen Waren ein und passierte anschließend den Kassenbereich. Sie wurde daraufhin von dem Ladendetektiv angesprochen und zur Rede gestellt. Da sich die Jugendliche nicht ausweisen konnte, wurden die Beamten hinzugerufen. Nach Feststellung der Identität wurde die Jugendliche an ihre Mutter, welche sich ebenfalls vor Ort befand, übergeben.

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