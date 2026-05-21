LPI-J: Abgelaufenes Versicherungskennzeichen
Apolda (ots)
Im Rahmen der Streifentätigkeit der Beamten der PI Apolda wurde am 20.05.2026, um 11:40 Uhr, in der Erfurter Straße in Apolda ein 26 Jahre junger Mann auf einem Elektrokleinstfahrzeug festgestellt, welcher mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Gegen den Fahrer wird nunmehr ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
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