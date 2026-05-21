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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgelaufenes Versicherungskennzeichen

Apolda (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit der Beamten der PI Apolda wurde am 20.05.2026, um 11:40 Uhr, in der Erfurter Straße in Apolda ein 26 Jahre junger Mann auf einem Elektrokleinstfahrzeug festgestellt, welcher mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Gegen den Fahrer wird nunmehr ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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