LPI-J: Abgelaufenes Versicherungskennzeichen

Weimar/ Weimarer Land (ots) - In der Cafeteria einer Klinik in Bad Berka wurde am Mittwochmittag ein gefälschter 20-Euro-Schein festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen bestellte eine bislang unbekannte Frau an der Essensausgabe ein belegtes Brötchen sowie einen Kaffee im Gesamtwert von rund fünf Euro und bezahlte mit dem mutmaßlichen Falschgeldschein. Erst nachdem bereits Wechselgeld herausgegeben worden war, ...

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