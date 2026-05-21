Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrbahn geschnitten

Großheringen (ots)

Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 20.05.2026, gegen 13:50 Uhr, die abknickende Vorfahrtsstraße in der Aue in Großheringen mit dem Ziel, rechts in die Viegastraße einzubiegen. Der 74-jährige bog jedoch nicht rechtsseitig ab, sondern schnitt die Fahrbahn und fuhr gerade aus, um auf eine gegenüberliegende Straße mit Garagenkomplexen zu fahren. Dabei fuhr der 74-jährige direkt auf den in der Viegastraße verkehrsbedingt haltenden 29 Jahre jungen Pkw-Fahrer auf. Bei dem Zusammenstoß wurde zum Glück niemand verletzt. Der Pkw des 29-jährigen war jedoch nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 11.000 Euro.

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